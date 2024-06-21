Efsane futbol yıldızı Roberto Baggio önce dayak yedi sonra lüks villası soyuldu! Yetmedi kaçırmaya çalıştılar

21 Haziran 2024 11:06 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:22

İtalya'nın meşhur sitesi Corriere della Sera'da yer alan habere göre; İtalya futbol tarihine damga vuran Roberto Baggio'nun villasında soygun yaşandı.

EFSANE FUTBOL YILDIZI ROBERTO BAGGİO ÖNCE DAYAK YEDİ SONRA LÜKS VİLLASI SOYULDU!

Soygun sırasında evde olan Baggio, milli maçı izlerken 5 kişi tarafından önce darp edildi.

Çete olan bu kişiler daha sonra villadaki değerli eşyaları topladı.

O sırada dayak yiyen Baggio ve ailesi banyoya kitlendi.

Soyguncuların silahının kabza kısmıyla kafasından yaralanan Baggio, 40 dakika sonra ise çete üyeleri tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

Bölgede görevli olan polisler olay yerine geldiğinde çete üyeleri kaçmıştı. Ailesinin durumu iyi olan Baggio'nun kafasına dikiş atıldı.

ROBERTO BAGGİO KİMDİR?

90'lı yılların Futbol dünyasına damga vuran Robert Baggio, en başarılı orta saha ve forvet oyunculuğu yaptı. İtalya'nın Internazionale, Juventus ve Milan gibi takımlarında forma giydi. 18 Şubat 1967 yılında İtalya Caldogno'da doğdu. Andreina Rabbi iel evlendi. Bu evlilikten 3 çocuğu oldu. 16 Mayıs 20004 yılında emekli oldu.