Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kararı

21 Haziran 2024 10:34 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:45

Son dakika! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son dakika! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 38 yaşındaki Edin Dzeko'yu birinci forvet olarak düşünmediği öne sürüldü.

EDİN DZEKO'YA KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İleri uçta güçlü ve hızlı bir forvet isteyen Mourinho, Boşnak yıldızı yedekte tutmayı planlıyor.

Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ve Fenerbahçe'de kalmayı seçen Dzeko'ya "Yeni santrfor alacağız. Kalacaksan 2. forvet olacaksın" denildi.

AYRILIK KARARI ALABİLİR

Bosnalı golcünün bu gelişmenin ardından düşüneceği ve takımda kalıp kalmayacağına dair kararını vereceği ifade edildi.

BATSHUAYİ'NİN YERİNE GOLCÜ ARANIYOR

Batshuayi'nin takımdan ayrılmasıyla yeni golcü için çalışmalarına hız veren Kanarya, transfer listesini oluşturdu. Güçlü futbolculara odaklanan sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 10'a yakın isimle görüşecek.

EN-NESYRİ İDDİASI

Listedeki futbolculardan birinin Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri olduğu iddia edildi. Takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan Faslı santrfor için yakın zamanda girişimlerde bulunulacağı kaydedildi.