Elazığspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Çimentaş Elazığspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fırat Gül ile resmi sözleşme imzaladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor’da Bülent Yenihayat’ın istifası sonrası prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Fırat Gül ile resmi sözleşme imzalandı.

Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada genç çalıştırıcıya "hoş geldin" denildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Fırat Gül ile 1 yıl opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/elazigspororgtr/status/1905996726265077786

2022-23 sezonunda Kocaelispor’la şampiyonluk sevinci yaşayan Gül, son olarak Kastamonuspor’u çalıştırdı.