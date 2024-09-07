Emirhan İlkhan 6 ay sahalardan uzak kalacak! Torino açıkladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 22:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 22:47
Serie A takımı Torino forması giyen genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Serie A kulübü Torino'da forma giyen Türk futbolcu Emirhan İlkhan'ın sakatlık şoku yaşadığı bildirildi.
Genç orta sahanın Torino'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Emirhan İlkhan'ın 6 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.
Ayrıca Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan'ın sakatlığı sebebiyle transferinin iptal edildiği aktarıldı. Genç futbolcunun ameliyat edileceği açıklandı.
Kaynak: tgrthaber.com
Çok üzücü habermiş, Emirhan'ın iyileşmesi dileğiyle keşke daha kısa sürede sahalara geri dönebilse