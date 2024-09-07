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Emirhan İlkhan 6 ay sahalardan uzak kalacak! Torino açıkladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 22:44 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 22:47
Emirhan İlkhan 6 ay sahalardan uzak kalacak! Torino açıkladı

Serie A takımı Torino forması giyen genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Serie A kulübü Torino'da forma giyen Türk futbolcu Emirhan İlkhan'ın sakatlık şoku yaşadığı bildirildi.

Genç orta sahanın Torino'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Emirhan İlkhan'ın 6 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

Ayrıca Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan'ın sakatlığı sebebiyle transferinin iptal edildiği aktarıldı. Genç futbolcunun ameliyat edileceği açıklandı.

Torinoda Emirhan İlkhan şoku 6 ay yok

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe 7 Eylül 2024 22:54

Çok üzücü habermiş, Emirhan'ın iyileşmesi dileğiyle keşke daha kısa sürede sahalara geri dönebilse

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