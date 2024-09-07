Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat dönemi sona erdi!

07 Eylül 2024 21:58 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 22:00

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sergio Ramos, Real Madrid ile anlaşmak üzere!

Sergio Ramos, Real Madrid ile anlaşmak üzere!

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı. Bordo-beyazlılar, geçen sezonun sonlarında anlaştıkları teknik direktörle yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Hatayspor'un yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor, Özhan Pulat yönetiminde bu sezon 4 maça çıktı. Bordo-beyazlılar, bu müsabakaların 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı. Hatayspor sadece 1 maçta beraberlik elde etti.