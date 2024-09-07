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Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat dönemi sona erdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 21:58 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 22:00
Hatayspor&#039;da teknik direktör Özhan Pulat dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig takımı Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı. Bordo-beyazlılar, geçen sezonun sonlarında anlaştıkları teknik direktörle yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Hatayspor'un yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor, Özhan Pulat yönetiminde bu sezon 4 maça çıktı. Bordo-beyazlılar, bu müsabakaların 3'ünde sahadan mağlup ayrıldı. Hatayspor sadece 1 maçta beraberlik elde etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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