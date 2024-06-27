Emirhan İlkhan sürprizi: Süper Lig devine imza atıyor!

27 Haziran 2024 16:57 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:02

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Trabzonspor transferde hız kesmiyor.

Kadrosunu Ozan Tufan, Borna Barisic, Anthony Nwakaeme, David Lundstram, Denis Dragus ve Cihan Çanak ile güçlendiren Trabzonspor, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

FIRTINA'DAN EMİRHAN İLKHAN HAREKATI

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de kiralık forma giyen 20 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın transferi için Torino ile görüşmelere başladı.

TORİNO 3 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan ekibi, 2022-23 sezonunun başında Beşiktaş'tan 3.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Emirhan'ın transferinden yaklaşık 3 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.

30 MAÇTA 1 GOL-1 ASİST

Geçen sezon kiralık olarak Süper Lig'de Başakşehir forması giyen genç orta saha, İstanbul ekibiyle 30 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.