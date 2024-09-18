Eski hakemler Galatasaray - Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Gol iptali, penaltı, kırmızı kart...

18 Eylül 2024 09:54 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:57

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın, Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ilk gol tartışmalara neden olmuştu. Mücadele sonrası eski hakemler maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray​, taraftarı önünde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz​, 26. dakikada Yunus Akgün​ ile 76. dakikada Michy Batshuayi’den geldi.

Galatasaray, bu galibiyetle 5'te 5 yaptı ve 15 puanla Süper Lig​'de liderliğe yükseldi. Cimbom, cumartesi günü ligin 6. haftasında 13 puanlı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

ESKİ HAKEMLER POZİSYONLARI YORUMLADI

Mücadele sonrası beIN Sports'un Trio ekibi mücadeledeki tartışmalı pozisyonları yorumladı. Ayrıca hakem Cihan Aydın'ın kararları da değerlendirildi.

-BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GOLÜ ÖNCESİ ELLE OYNAMA VAR MI?

Deniz Çoban: Futbolda yakın tarihe kadar bir ele temasın cezalandırılması için oyuncunun bilerek elle oynaması gerekiyordu. Son zamanlardaki değişikliklerle ele çarpmalar da bazı durumlarda ihlal olarak değerlendirilmeye başlandı. Burada Barış Alper'in bilerek oynayıp oynamadığına bakmayacağız. Bana göre bu top Barış Alper'in koluna temas ediyor, şüphem. yok. Bu golün iptali gerekirdi. VAR temas etmedi diye düşünmüş olabilir. Gözü yanılmıştır. En ağır eleştireceğim konu şu; VAR maksimum 55 saniye içerisinde onay verdi gole. Böylesine kritik karar için 55 saniyenin kısa olduğunu düşünüyorum. VAR'ın sağlıklı bir kontrol süreci geçirmediğini ve hata yaptığını düşünüyorum. VAR devreye girmeliydi.

Bahattin Duran: Golün iptali gerekirdi. Barış Alper'in koluna geldiğini görebiliyorum.

Bülent Yıldırım: Barış Alper burada topu takım arkadaşına ulaştırsaydı atılan gole nizami diyecektik. Ancak ele kaza ile çarpmış olsa bile hemen ardından bu gol oluştuğu için yetki VAR hakeminde. VAR, temastan emin olup devreye girmeliydi. İptal edilmesi gereken gol resmiyet kazanmış.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

-TORREİRA'NIN ELLE OYNADIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Burada umut vadeden atak yok. Kaleye çok uzak bir mesafe ve yerleşik bir savunma var. Sarı kart gösterse itiraz etmem ama göstermemesini daha doğru buldum.

Bahattin Duran: Zaten oyunu devam ettirdi ve Kaan'ın presiyle beklenen avantaj gerçekleşmedi. Eğer Kaan olmasaydı o zaman taktik faul olarak düşünülebilirdi.

Bülent Yıldırım: Kaleye olan mesafesi, bir ver kaçın kesilmemesi gerekçelerinden dolayı direkt serbest vuruşun doğru olduğu kanaatindeyim.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

BARIŞ ALPER'E YAPILAN HAREKETTE KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?

Deniz Çoban: Ofsaytı çalabilirsin ama bunu cezalandırırsın. Benim için bu kırmızı kart. En tehlikeli yerle faul yapılıyor.

Bahattin Duran: Kırmızı kartı vermediği sürece hakemler, bu hareketler artarak devam edecek. Bunların hep sahada kırmızı olması gerektiğini söylüyorum.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

57. DAKİKADA GALATASARAY'IN PENALTI BEKLENTİSİ

Deniz Çoban: Hakem için çok şanssız bir pozisyon olmuş. Bence Ertuğrul'un eli doğal konumda değil. Önce omzuna sonra eline çarpıp kornere gidiyor. Benim için penaltı. Burada VAR'ın müdahale etmemesi doğru.

Bahattin Duran: El çok açık değil ama iyi niyetli değil. VAR müdahale etmez bu tip pozisyonlara. Ben de penaltıya yakınım.

Bülent Yıldırım: Bunun doğal olmadığı mutlak. El bedene yakın olduğu için yoruma açık bir pozisyon. Biraz daha açık olsaydı kanıt olurdu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)