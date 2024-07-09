EURO 2024'te dev kapışma! İlk finalist belli oluyor: İspanya-Fransa

09 Temmuz 2024 10:08 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:09

EURO 2024 heyecanı yarı final maçlarıyla devam ediyor.

Final yolunda emin adımlarla ilerleyen İspanya ve Fransa finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak. Turu geçen taraf finalde Hollanda-İngiltere galibiyle kupaya uzanmak için mücadele verecek.

İSPANYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 yarı finalindeki İspanya Fransa maçı diğer müsabakalarda olduğu gibi yine TRT1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabaka 9 Temmuz 2024 Salı günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek.

KUPANIN FAVORİSİ İSPANYA

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.

FRANSA ZORLANDI

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

"Horozlar" son 16 turunda Belçika'yı, penaltılara giden çeyrek final mücadelesinde ise Portekiz'i eleyerek yarı finale geldi.