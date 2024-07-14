EURO 2024'te kupa sahibini buluyor: İspanya - İngiltere muhtemel 11'leri

14 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:48

İngilizler EURO 2024'te değerini en çok artıran 10 futbolcuyu sıraladı: Listede 2 Türk var!

İngilizler EURO 2024'te değerini en çok artıran 10 futbolcuyu sıraladı: Listede 2 Türk var!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon bu gece belli oluyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

İSPANYA 4'ÜNCÜ, İNGİLTERE İLK KUPANIN PEŞİNDE

Turnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor. Adını 5'inci kez finale yazdıran İspanya daha önce 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon oldu. 1984'te ise ikinci oldu. Üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek İngiltere ise tarihindeki ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak. İngilizler, EURO 2020'de Londra'da oynanan final maçında İtalya'ya penaltılarla mağlup olmuştu.

İSPANYA FİNALE NASIL GELDİ?

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya; İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıktı. son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyen Matadorlar yarı finalde ise Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. İspanya finale kadar tüm maçlarını kazanan tek takım oldu.

İNGİLTERE FİNALE NASIL GELDİ?

Gareth Southgate'in teknik direktörlüğündeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'le adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başaran İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'ya rakip oldu.

Diğer yandan İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle birlikte tarihlerinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet alırken, 4 maç berabere sonuçlandı. İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti.İki takım, son olarak Ekim 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 3-2 kazandı.

İSPANYA - İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Morata, Williams

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane