'Fenerbahçe 3 oyuncumuzu istiyor!' Murat Sancak tek tek isim verdi

27 Ağustos 2024 09:59 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:01

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak'tan gündeme oturacak açıklamalar geldi. Sancak, sarı-lacivertli kulübün 3 futbolcularına talip olduğunu duyururken, bu oyuncuların 2'sinin ismini de paylaştı.

BİR KALECİ, BİR SANTRFOR, BİR DE U13 OYUNCUSU

Radyo Gol'e konuşan Murat Sancak, Fenerbahçe'nin, 17 yaşındaki santrforları Ozan Demirbağ'ın yanı sıra, 15 yaşındaki kalecileri Deniz Dönmezer'e talip olduğunu söyledi. Sancak, Süper Lig devinin ayrıca U13 takımlarında oynayan bir oyuncuya daha istediğini belirtirken genç ismin kim olduğunu açıklamadı.

ADANA DEMİRSPOR'UN TRANSFER TAHTASI AÇILACAK MI?

Öte yandan Murat Sancak, transfer yasağıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. "Transfer tahtası açılacak mı?" diye soranlara "Allah bilir" cevabını verdiğini ifade eden Sancak, "Açmaya çalışıyoruz ama açılmazsa da sorun yok. Bu takım bu hali ile de ligde kalacaktır" dedi.