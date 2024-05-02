Fenerbahçe bunda da kaybetti! 2024 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsa performansı belli oldu

02 May 2024 15:32 - Güncelleme : 02 May 2024 15:37

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

Süper Lig'te kıran kırana ilerleyen Fenerbahçe ve Galatasaray takımları bu kez borsa da karşı karşıya geldi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2024 yılının ilk çeyreğine ait borsa verileri açıklandı.

2024 GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN BORSA PERFORMANSI BELLİ OLDU

Yıl başından bu yana hisse fiyatları Galatasaray'ın yüzde 39,8, Trabzonspor'un yüzde 29,7 ve Beşiktaş'ın yüzde 11 artış kaydederken Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 4,5 azaldı.

2023 yılında Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 621,6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergilemişti.