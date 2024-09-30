Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumu hakkında bilgi paylaştı!
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan stoper futbolcu Çağlar Söyüncü'nün raporunu paylaştı.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından maçta sakatlık yaşayan milli stoper Çağlar Söyüncü'nün tedavisine başlandığının bilgisi verildi.
Fenerbahçe'nin sakatlık hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü