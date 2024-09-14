Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına 3 eksik ile çıkıyor!

14 Eylül 2024 21:17 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 21:22

Sarı-lacivetli takım, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Djiku ve Filip Kostic forma giyemeyecek.

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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maça 3 futbolcu sahadaki yerini alamayacak.

OSAYI-SAMUEL, DJIKU VE KOSTIC FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-lacivertliler, ligde karşılaştığı 4 maçta 3 galibiyet alırken 1'de beraberlik aldı. Jose Mourinho'nun ekibi, puan tablosunda topladığı 10 puanla maç fazlasıyla lider konumda. Fenerbahçe'de tedavisi devam eden Nijeryalı sağ bek Osayi-Samuel ile henüz hazır olmayan stoper Djiku ve yeni transfer Filip Kostic forma şansı bulamayacak.

Sofyan Amrabat'ın kadroda yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Jose Mourinho, Kasımpaşa karşısına; Livakovic Mert-Çağlar-Becao-Oosterwolde İsmail-Fred Tadic-Szymanski-Maximin Dzeko onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.