Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de Brighton forması ile siftah yaptı!

14 Eylül 2024 20:11 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:25

Fenerbahçe'nin Brighton'a 30 Milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, İngiliz kulübü ile Premier Lig'de ilk maçına çıktı.

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Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu yeni takımı Brighton & Hove Albion ile Premier Lig'de ilk maçına çıkarak siftah yaptı.

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, evinde Ipswich Town ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan sol bek Ferdi Kadıoğlu ilk kez sahaya çıktı.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion formasıyla ilk maçına Ipswich Town karşısında yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu 68. dakikada oyuna dahil olurken, Premier Lig’de ilk kez sahne aldı.

Karşılaşmaya sonradan giren Ferdi Kadıoğlu skora etki edemedi ve maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi.