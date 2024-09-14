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Galatasaray - Rizespor maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Eylül 2024 20:03 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:51
Galatasaray - Rizespor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray evinde Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları için tgrthaber.com'u takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray​, Rizespor’u konuk ediyor.

İLK 11

Galatasaray:Muslera​, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe

1' Maç başladı

3' Galatasaray​ Sara'nın kullandığı serbest vuruştaki ortaya Davinson Sanchez'in kafa vuruşu ile top filelere gitti skor 1-0 oldu.

15' Sara'nın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

25' Galatasaray​'ın yeni transferi Victor Osimhen kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Victor Osimhen yerine Abdülkerim Bardakcı'ya yazıldı.

45' İlk yarı sona erdi.

Kaynak: tgrthaber.com
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