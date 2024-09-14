Galatasaray - Rizespor maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray evinde Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları için tgrthaber.com'u takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor’u konuk ediyor.
İLK 11
Galatasaray:Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen
Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe
1' Maç başladı
3' Galatasaray Sara'nın kullandığı serbest vuruştaki ortaya Davinson Sanchez'in kafa vuruşu ile top filelere gitti skor 1-0 oldu.
15' Sara'nın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
25' Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Victor Osimhen yerine Abdülkerim Bardakcı'ya yazıldı.
45' İlk yarı sona erdi.