MasterChef eleme potasına kimler gitti?

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu eleme heyecanıyla tüm hızıyla devam ediyor.

Sevilen yarışma programında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için ter döküldü.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlık için yarışmacılar ellerinden gelen en iyi tabağı çıkardı.

MasterChef'te bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

Dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan İlhan dokunulmazlığı kazandı.

İlhan, İhsan’ı eleme potasına gönderdi.

Takım oyuncuları arasında yapılan oylamada Bilal dördüncü olarak eleme potasına gitti.

Haftanın eleme adayları şöyle sıralandı: