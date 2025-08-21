Menü Kapat
 | Suat Vilgen

Ferrari'yi test sürüşünde perte çıkarmıştı! Talihsiz usta hurda aracı futbolcuya sattı

İstanbul’da test sürüşü sırasında kaza yapan 17 milyon liralık Ferrari, aracın sahibi tarafından tamir ettirilmeden ünlü bir futbolcuya satıldı.

Ferrari'yi test sürüşünde perte çıkarmıştı! Talihsiz usta hurda aracı futbolcuya sattı
Türkiye Gazetesi
21.08.2025
21.08.2025
Büyükçekmece E-5’te 18 Ağustos saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, müşterisinin 17 milyon liralık 458 Italia marka aracını test sürüşüne çıkaran usta Hakan Yılmaz, kaygan zeminde kontrolü kaybederek üst geçit direğine çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, Yılmaz ve araçtaki herhangi bir kişi yara almadı.

Ferrari'yi test sürüşünde perte çıkarmıştı! Talihsiz usta hurda aracı futbolcuya sattı
“MÜŞTERİMİZİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Usta Hakan Yılmaz kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Test sırasında dönüş esnasında kontrolü kaybettik ve üst geçit direğine çarptık. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Aracın kaskosu yok, bu sorumluluğu biz üstleneceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Ferrari'yi test sürüşünde perte çıkarmıştı! Talihsiz usta hurda aracı futbolcuya sattı

YARI FİYATINA FUTBOLCUYA SATTI

sonrası aracın tamiriyle uğraşmak istemeyen Yılmaz, Ferrari’yi sosyal medya hesabından tamir ettirmeden satışa çıkardı.

Ferrari'yi test sürüşünde perte çıkarmıştı! Talihsiz usta hurda aracı futbolcuya sattı

Aracı satın alan isim ise 34 yaşındaki Sercan Türk oldu. Yılmaz, aracın rayiç değerinin yarı fiyatına satıldığını belirtti ve futbolcunun aracın tamirini kendisinin yaptıracağını açıkladı.

