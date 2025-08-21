Ferrari'yi test sürüşünde perte çıkarmıştı! Talihsiz usta hurda aracı futbolcuya sattı

Büyükçekmece E-5’te 18 Ağustos saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, müşterisinin 17 milyon liralık Ferrari 458 Italia marka aracını test sürüşüne çıkaran usta Hakan Yılmaz, kaygan zeminde kontrolü kaybederek üst geçit direğine çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, Yılmaz ve araçtaki herhangi bir kişi yara almadı.

“MÜŞTERİMİZİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ”

Usta Hakan Yılmaz kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Test sırasında dönüş esnasında kontrolü kaybettik ve üst geçit direğine çarptık. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Aracın kaskosu yok, bu sorumluluğu biz üstleneceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok” ifadelerini kullandı.

YARI FİYATINA FUTBOLCUYA SATTI

Kaza sonrası aracın tamiriyle uğraşmak istemeyen Yılmaz, Ferrari’yi sosyal medya hesabından tamir ettirmeden satışa çıkardı.

Aracı satın alan isim ise 34 yaşındaki futbolcu Sercan Türk oldu. Yılmaz, aracın rayiç değerinin yarı fiyatına satıldığını belirtti ve futbolcunun aracın tamirini kendisinin yaptıracağını açıkladı.