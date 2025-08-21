Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Kahramanmaraş'ta bir deprem kaydedildi. Yaşanan sarsıntı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

AFAD, saat 17.41'de meydana gelen depremin merkez üssünü Nurhak ilçesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak bildirdi. Depremin derinliği ise 6.98 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1958541247267606559

KANDİLLİ RASATHANESİ ELBİSTAN'I İŞARET ETTİ

Kandilli Rasathanesi ise 3.5 büyüklüğünde ölçtüğü depremin merkez üssü için Elbistan'ı işaret etti. Rasathanenin derinliğini 5.0 kilometre olarak kaydettiği sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1958542365213250040