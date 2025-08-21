Galatasaray'da hedef yeniden Diogo Costa! Portekiz basını yeni teklifi duyurdu

Galatasaray, FC Porto ve Portekiz Milli Takımı’nın 25 yaşındaki kalecisi Diogo Costa’yı kadrosuna katma hedefinden vazgeçmiyor. Portekiz basını, Porto’nun 20 milyon euroluk teklifin reddedildiğini duyurmasına rağmen Galatasaray yönetiminin transferde kararlılığını sürdürdüğünü aktarıyor.

GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF HAZIRLIYOR

Correio da Manha'da yer alan habere göre Gaelatasaray, önümüzdeki günlerde yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Teklifin artırılması planlanırken, kulüp oyuncunun isteğini de dikkate alıyor. Habere göre Galatasaray’ın Costa’ya yıllık 7 milyon euro civarında maaş önermesi, oyuncunun Porto’da aldığı yaklaşık 1,2 milyon euroluk maaştan oldukça yüksek.

MUSLERA’NIN YERİNE KALICI ÇÖZÜM

Uruguaylı Fernando Muslera’nın yerine kalıcı bir çözüm arayan Galatasaray, bir diğer hedef olarak Manchester City’de forma giyen eski Benfica kalecisi Ederson’u da takip ediyor. Ancak öncelik FC Porto’nun 99 numaralı file bekçisi Diogo Costa.

SERBEST KALMA BEDELİ 75 MİLYON EURO

Costa, 2027 yılına kadar Porto ile sözleşmeli ve 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri ise 40 milyon euro seviyesinde.