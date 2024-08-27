Fenerbahçe Medina transferi için bastırıyor! Son teklifte fiyat farkı kapandı

27 Ağustos 2024 12:03 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:04

Sezona birbirinden önemli transfer hamleleriyle giren Fenerbahçe'de şu sıralar tek gündem orta saha. Fred'in sakatlandığı dönemde büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgedeki sıkıntıyı gidermek için hem teknik hem de kesici yönü güçlü bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimim hedefindeki isim ise Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina. 22 yaşındaki yıldız adayı için bir süredir pazarlık masasında oturan Fenerbahçe'nin son teklifinin detayları ortaya çıktı

FİYAT FARKI 3 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Medina için geçtiğimiz hafta sunduğu 3 milyon euroluk bonuslar hariç 8 milyon euroluk teklif reddedilen Fenerbahçe yönetimi yeni bir öneriyle Arjantin ekibinin kapısını çaldı. Boca, 15 milyon euronun yanı sıra yüzde 25 vergi ödemesi talep ederken sarı-lacivertlilerin son teklifinin aradaki farkı 3 milyon euroya kadar indirdiği belirtildi.

Diğer yandan Fenerbahçe'ye transfer olmayı isteyen Medina'nın indirim için kulübüne baskı yaptığı da ifade edilirken taraflar arasındaki sıkı pazarlığın devam ettiği bilgisine yer verildi.

CRISTIAN MEDINA NASIL BİR OYUNCU?

Kulübüyle 3,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Cristian Medina altyapısından yetiştiği Boca formasıyla 150 maça çıktı, 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.

Boca Juniors'ta profesyonel olarak ilk resmi maçına ise 14 Şubat 2021'de Gimnasia'ya karşı çıkan Medina merkezi orta saha oyuncusu olsa da, orta sahanın çeşitli pozisyonlarında oynayabiliyor.

Oyun tarzı oldukça dinamik olarak tanımlanan Medina; top saklama becerisi yüksek, çok koşan, iyi pas atabilen ve hızlı bir oyuncu profiline sahip.

Ofansif orta saha rolünde oynadığında hücumda daha etkili olabilen Medina defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor.