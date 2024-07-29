Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur için yarın Lugano'yu konuk edecek! Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu

29 Temmuz 2024 09:48 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:56

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında yarın İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00’da başlayacak Fenerbahçe - Lugano maçı Exxen üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

Müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.

İlk maçta sol bekte Oosterwolde, sol kanatta, Ryan Kent ve orta sahada Krunic görev almıştı. Mourinho bu isimlerin yerine Ferdi, İsmail ve Maximin'i oynatmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turuna kalabilmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek.

1-0, 2-1, 3-2 gibi tek farklı galibiyetlerde ve 0-0, 1-1, 2-2 gibi beraberliklerde Fenerbahçe adını üst tura yazdıracak.

Mücadele Lugano’nun tek farklı galibiyeti durumunda uzatmalara gidecek. 15’er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliğin bozulmaması durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek. İsviçre ekibi iki farklı kazanması durumunda turlayacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİP LİLLE OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.