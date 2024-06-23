Fenerbahçe yarın Jose Mourinho yönetiminde sezonu açıyor

23 Haziran 2024 15:19 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:20

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor.

Sağlık kontrolleri tamamlanan futbol takımı 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09.30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09.30 tarihlerinde yapılacak antrenmanların, taraftarların izlemesi için açık olacağı açıklandı. Öte yandan bu tarihler dışında tesise giriş ve misafir kabulü olmayacağı da belirtildi.

Topuk Yaylası'nda yarın akşam saat 17.00'de yapılacak sezonun ilk antrenmanı basına açık gerçekleştirilecek.

İLK HAZIRLIK MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ

Sarı-lacivertliler, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sonrasında İstanbul’a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

6 Temmuz Cumartesi:



Fenerbahçe - Admira Wacker

19:00 (Yerel saat)

BSFZ ARENA



10 Temmuz Çarşamba:



Fenerbahçe - Hajduk Split

19:00 (Yerel saat)

Merkur Arena



13 Temmuz Cumartesi:



Fenerbahçe - Strasbourg

18:30 (Yerel saat)

Merkur Arena

Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul’a dönecek.