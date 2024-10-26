Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi! Galatasaray devrede mi?

26 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:49

Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde Osayi-Samuel'in sarı lacivertlilerdeki geleceğiyle ilgili görüşmeler gerçekleşmişti. Son yapılan görüşmede ise bir kriz yaşandı ve Nijeryalı yıldızın menajeri son görüşmede Mario Branco'ya şok bir ifade kullandı. İşte tüm detaylar...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel konusunda kriz yaşayan Fenerbahçe​'de problemler büyüyor. Nijeryalı yıldız Manchester United​ maçının ardından basın mensuplarının, "Fenerbahçe'de kalacak mısın?" sorusuna, "Bana bağlı değil" yanıtını vererek sıkıntıları gözler önüne sermişti.

İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL

Son gelen iddialara göre Osayi Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırmış durumda. Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco​ ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız" dediği belirlendi.

Sezon başında Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacivertliler'in Osayi konusunda da aynı senaryoyu yaşamak istemediği ve bu nedenle yapılan teklifin yukarıya çekileceği ifade edildi.

ORTALIĞI MI KIZIŞTIRIYOR?

Ancak Galatasaray cephesi çok net bir dille Osayi Samuel konusunda bir girişimlerinin olmadığını belirtiyor. Bazı kaynaklar da yıldız futbolcunun menajerinin istediğini sözleşmeyi almak için "ezeli rakip" kozunu oynadığını dile getiriyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu konuda işini şansa bırakmak istemiyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe yönetimi Osayi Samuel'i yeni sözleşme konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak arada 1 milyon Euro fark bulunuyor. (Takvim)