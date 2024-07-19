Fenerbahçe'den TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik yok!
Dün Ankara'da gerçekleştirilen seçimde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajları yağdı. Başkan Ali Koç'un "Bu seçim bizim için yok hükmündedir" çıkışında bulunduğu Fenerbahçe'den yeni başkan Hacıosmanoğlu'na tebrik gelmedi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 134 oy alarak yeni başkan seçildi.
Mehmet Büyükekşi'ye karşı 5 oy farkla seçilen Hacıosmanoğlu ve yönetimine Tarihi seçim sonrası futbol camiasından tebrik mesajları yağdı.
ALİ KOÇ DESTEK VERMEDİ
Kongrede konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu seçim bizim için yok hükmündedir çıkışını yaparak iki adaya da oy vermeyeceklerini söylemişti.
FENERBAHÇE'DEN TEBRİK PAYLAŞIMI GELMEDİ
Yeni seçilen yönetime Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, tebrik mesajı paylaşırken, Fenerbahçe camiasından henüz bir paylaşım gelmedi.
GALATASARAY
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyoruz.
BEŞİKTAŞ
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
TRABZONSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz.
BAŞAKŞEHİR FK
Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu başkanlık görevine seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
ALANYASPOR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz.
SİVASSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli mali genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.
2 dönemdir TFF başkanlığı görevini yürüten Sayın Mehmet Büyükekşi'ye de bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz.
ADANA DEMİRSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.
KAYSERİSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.
KASIMPAŞA
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
GÖZTEPE
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
İSTANBULSPOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik eder, kendisine ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileriz.
MKE ANKARAGÜCÜ
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.
GENÇLERBİRLİĞİ
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.
FATİH KARAGÜMRÜK
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.