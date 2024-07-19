Fenerbahçe'den TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik yok!

19 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:34

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi

Son dakika! TFF seçimlerinde Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik!

Son dakika! TFF seçimlerinde Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik!

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 134 oy alarak yeni başkan seçildi.

Mehmet Büyükekşi'ye karşı 5 oy farkla seçilen Hacıosmanoğlu ve yönetimine Tarihi seçim sonrası futbol camiasından tebrik mesajları yağdı.

ALİ KOÇ DESTEK VERMEDİ

Kongrede konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu seçim bizim için yok hükmündedir çıkışını yaparak iki adaya da oy vermeyeceklerini söylemişti.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK PAYLAŞIMI GELMEDİ

Yeni seçilen yönetime Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, tebrik mesajı paylaşırken, Fenerbahçe camiasından henüz bir paylaşım gelmedi.

GALATASARAY

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

TRABZONSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz.

BAŞAKŞEHİR FK

Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu başkanlık görevine seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

ALANYASPOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz.

SİVASSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli mali genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

2 dönemdir TFF başkanlığı görevini yürüten Sayın Mehmet Büyükekşi'ye de bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz.

ADANA DEMİRSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

KAYSERİSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

KASIMPAŞA

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

GÖZTEPE

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

İSTANBULSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik eder, kendisine ve Yönetim Kurulu’na başarılar dileriz.

MKE ANKARAGÜCÜ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.

FATİH KARAGÜMRÜK

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.