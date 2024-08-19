Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Marcel Tisserand, Al Khaleej takımına kiralandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 19:01 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 19:06
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen stoper Marcel Tisserand, Suudi Arabistan takımı Al Khaleej takımına kiralandı.
Suudi Arabistan takımı Al Khaleej, stoper mevkisine takviyede yaptı. Al Khaleej, Abha forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattı.
Al Khaleej'in Marcel Tisserand'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Monaco altyapısında yetişen Marcel Tisserand daha sonra Lens, Toulouse, Ingolstadt, Wolfsburg, Fenerbahçe ve Al Ettifaq'ta oynadı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Tisserand, 54 maçta forma giyerken 1 gol 1 asist yapmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com