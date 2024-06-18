Fenerbahçe'nin kapısında İngilizler var! Oosterwolde'nin derbi görüntülerini istediler

18 Haziran 2024 15:00 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:05

Premier Lig'in köklü kulüplerinden West Ham United, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde için gözünü kararttı. İngilizler, Fenerbahçe'nin 20 milyon eurodan ucuza göndermeyi düşünmediği Hollandalı oyuncu için resmi teklif yapacak.

FİYAT BELİRLENDİ

Fenerbahçe'de beklentilerin üzerinde bir sezon geçiren ve takımda oldukça uzun süreler şans bulan Oosterwolde için yönetim tekliflere açık.

Sabah gazetesinin haberine göre, pazarlıkta biçilen fiyat ise 20 milyon euro. Sarı-Lacivertli yönetim bu rakamın altında bir teklife olumlu cevap vermeyi düşünmüyor.

Başkan Ali Koç'un genç futbolcunun transferi ile ilgili sorulara, "Olağanüstü bir teklif olmazsa satmayı düşünmüyoruz" yanıtını verdiği belirtildi.

DERBİ PERFORMANSINI MERAK ETTİLER

Spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da West Ham United'ın, Jayden Oosterwolde'nin temsilcisinden Fenerbahçe-Galatasaray ve Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının 90 dakikalık kayıtlarını istediğini yazdı.

Hollandalı sol beki çok isteyen İngiliz ekibi, önümüzdeki hafta Sarı-Lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalacak.

ALTERNATİF İLK İSİM NAPOLI'DEN

Öte yandan Napoli yerel basınından Calcionapoli, Fenerbahçe'nin Jayden'ın takımdan ayrılması durumunda Napoli'den Mario Rui'yi alacağını yazdı.