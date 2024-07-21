Fenerbahçe’nin yıldız forveti İstanbul’a geliyor!

21 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:41

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de! Anlaşmanın şartları belli oldu

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de! Anlaşmanın şartları belli oldu

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci ikinci kez baba oldu

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci ikinci kez baba oldu

Fenerbahçe Kadıköy'de Jose Mourinho ile ilk maçına çıktı, yine mimikleri dikkat çekti

Fenerbahçe Kadıköy'de Jose Mourinho ile ilk maçına çıktı, yine mimikleri dikkat çekti

Lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için Beşiktaş’ın golcü ismi Cenk Tosun’u kadrosuna katmıştı. Edin Dzeko ile birlikte Cenk Tosun’un da kadroya katılması teknik direktör Jose Mourinho’yu sevindirdi.

Jose Mourinho’nun özellikle istediği bir başka forvet oyuncusu da Faslı Nesyri’ydi.

İspanya’nın Sevilla takımında oynayan 27 yaşındaki Youssef En-Nesyri hafta başında İstanbul’a geliyor.

4 yıllık sözleşme konusunda anlaşılan futbolcu için senelik 6 milyon Euro ödenecek. 27 yaşındaki yıldız ismin, sarı lacivertli takımdan toplamda 24 milyon Euro alacağı öğrenildi.