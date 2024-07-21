Fenerbahçe’nin yıldız forveti İstanbul’a geliyor!
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
21 Temmuz 2024 11:41 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:41
Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Faslı milli futbolcu Youssef En Nesyri transferinde son noktaya gelindi. Nesyri için İstanbul'a gelecek uçağın tarihi netleşti.
Lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için Beşiktaş’ın golcü ismi Cenk Tosun’u kadrosuna katmıştı. Edin Dzeko ile birlikte Cenk Tosun’un da kadroya katılması teknik direktör Jose Mourinho’yu sevindirdi.
Jose Mourinho’nun özellikle istediği bir başka forvet oyuncusu da Faslı Nesyri’ydi.
İspanya’nın Sevilla takımında oynayan 27 yaşındaki Youssef En-Nesyri hafta başında İstanbul’a geliyor.
4 yıllık sözleşme konusunda anlaşılan futbolcu için senelik 6 milyon Euro ödenecek. 27 yaşındaki yıldız ismin, sarı lacivertli takımdan toplamda 24 milyon Euro alacağı öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com