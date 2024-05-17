Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi iki kötü haber!

17 May 2024 18:42 - Güncelleme : 17 May 2024 18:45

Fenerbahçe derbi için taraftarlarına Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndan servis hizmeti sağlayacak

Fenerbahçe derbi için taraftarlarına Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndan servis hizmeti sağlayacak

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi pazar günü saat 19.00'da konuk edecek.

GALATASARAY YENİLMEZSE ŞAMPİYON OLACAK

Ezeli rakibi karşısında kazanması veya berabere kalması halinde sarı-kırmızılılar 24. kez şampiyon olacak. Fenerbahçe'nin galip gelmesi halinde puan farkı 3'e inecek ve ikili averajı alan sarı-lacivertliler şansını son maça taşıyacak.

FENERBAHÇE'YE İKİ KÖTÜ HABER!

Dev derbi öncesi Fenerbahçe'ye iki kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Serdar Aziz'in durumu maç saatinde belli olacak.

BECAO DA CEZALI!

Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Becao da kadroda olamayacak.

Fenerbahçe'nin stoper ikilisininde Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü ikilisinin olması bekleniyor.