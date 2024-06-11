Fernando Torres tekrar Atletico Madrid'de!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 Haziran 2024 19:19 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 19:24
Atletico Madrid ve İspanya futbolunun en özel forvetlerinden birisi olarak kabul edilen Fernando Torres'e efsanesi olduğu Madrid kulübünden yeni görev verildiği açıklandı.
İspanya futbolunun önemli figürlerinden biri olan Fernando Torres, Atletico Madrid B takımının yeni teknik direktörü oldu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile gelişme aktarılırken, gelecek sezondan itibaren B takımının başında yer alan Luis Garcia Tevenet'in ise Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kadrosunun başına geçeceği ifade edildi.
KULÜP EFSANESİ
Fernando Torres, Atletico Madrid'de 2 farklı dönemde forma giydi ve oynadığı 312 maçta 104 gol atma başarısı göstermişti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr