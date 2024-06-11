Fernando Torres tekrar Atletico Madrid'de!

11 Haziran 2024 19:19 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 19:24

İspanya futbolunun önemli figürlerinden biri olan Fernando Torres, Atletico Madrid B takımının yeni teknik direktörü oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile gelişme aktarılırken, gelecek sezondan itibaren B takımının başında yer alan Luis Garcia Tevenet'in ise Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin kadrosunun başına geçeceği ifade edildi.

KULÜP EFSANESİ

Fernando Torres, Atletico Madrid'de 2 farklı dönemde forma giydi ve oynadığı 312 maçta 104 gol atma başarısı göstermişti.