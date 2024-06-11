Serdar Saatçı A Milli takım kamp kadrosuna alındı

11 Haziran 2024 19:14 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 19:17

EURO 2024 için Hannover'e yolculuk edecek A Milli Takım kafilesine Portekiz'in Braga takımında forma giyen Ümit Millî Takım oyuncusu Serdar Saatçı'de eklendi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A ve Ümit Millî Takımlarımızın Ortak Kampı Sona Erdi

Bir süredir İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapan A ve Ümit Millî Takımlarımızın beraber yaptıkları çalışmalar tamamlandı.

Bugün A Millî Takımımızın EURO 2024 kampı için Almanya'ya gidişi, Ümit Millî Takımımızın ise Türkiye'ye dönüşü öncesinde iki takımımızın teknik heyet ve futbolcuları öğle yemeğinde bir araya geldi.

TFF Başkanvekili Mustafa Eröğüt ve Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Millî Takım teknik heyet ve futbolcularına ortak kampa sağladıkları katkı için teşekkür ederek, gerek A Millî gerekse Ümit Millî Takım'ın bu kamptan önemli faydalar sağladığını belirttiler.

Daha sonra Ümit Millî Takım oyuncuları, A Millî Takım oyuncularına EURO 2024 maçları için başarılar diledi.

Bu arada, alınan karar uyarınca Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi."