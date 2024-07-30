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Fred, Lugano maçına devam edemedi! Sakatlanarak oyundan çıktı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 20:44 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 20:48
Fred, Lugano maçına devam edemedi! Sakatlanarak oyundan çıktı

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano ile tur maçına çıkan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Fred sakatlandı. Yıldız futbolcunun yerine İsmail Yüksek oyuna girdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Lugano ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin ilk yarısında Brezilyalı yıldız Fred sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Yüksek 31. dakikada oyuna girdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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