Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu
Sezona Hatayspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray, ligin ikinci haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılı takım ligde 2'de 2 yapmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında son şampiyon Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu idare edecek.
Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında evinde Hatayspor'u 2-1'lik skorla yenerek 3 puana uzanmıştı. Aslan'ın yeni hedefi Konyaspor deplasmanında 2'de 2 yapmak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
KONYASPOR - GALATASARAY PANORAMASI
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam toplamda 47. kez karşılaşacak.
İki takım arasında oynanan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet alırken taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray rakip filelere toplam 89 gol gönderirken Konyaspor ise 31 golle karşılık verdi.