Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

16 Ağustos 2024 09:28 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 23:49

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Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında son şampiyon Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıkıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu idare edecek.

Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında evinde Hatayspor'u 2-1'lik skorla yenerek 3 puana uzanmıştı. Aslan'ın yeni hedefi Konyaspor deplasmanında 2'de 2 yapmak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

KONYASPOR - GALATASARAY PANORAMASI

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam toplamda 47. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet alırken taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray rakip filelere toplam 89 gol gönderirken Konyaspor ise 31 golle karşılık verdi.