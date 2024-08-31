Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle döndü!

31 Ağustos 2024 23:42 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 00:02

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Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıktı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 18. dakikada Semih Güler'in kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.

İlk yarı bitmeden 31'de Barış Alper Yılmaz ve 37. dakikada Mertens fileleri sarstı ve Galatasaray devre arasında 4-0'lık skorla girmiş oldu.

İkinci yarıda ise 60. dakikada Abdülkerim Bardakçı skoru 5-0'a getirdi.

Ev sahibi takımda 66. dakikada Yusuf Sarı penaltı vuruşunda kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.

Adana Demirspor tekrar penaltı atışı kazandı ve 79. dakikada Gravilon topu ağlarla buluşturdu.

90. dakikada Batshuayi penaltı atışından yararlanamadı.

Maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

3 PENALTI OLDU

Adana Demirspor karşılaşmada 2 penaltı atışı kazandı. 66. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Fernando Muslera kurtarırken 79. dakikadaki penaltı vuruşunu ise Gravilon topu filelere gönderdi.

Konuk takım Galasataray ise 90. dakikada kazandığı penaltı atışını Batshuayi ile değerlendiremedi.

ICARDI SAKATLANDI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etti. Yıldız golcünün yerine oyuna Michy Batshuayi girdi.

Icardi bu sezon forma giydiği Trendyol Süper Lig'de 2 maça çıkarken 1 gol atarken 1 asist üretti.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Rizespor 0-1 Kasımpaşa

Konyaspor 0-0 Kayserispor

Göztepe 2-0 Bodrum FK

MAÇ PROGRAMI

Galatasaray haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 9'a yükseltti. Sarı-kırmızılı takımı gelecek hafta evinde Rizespor'u konuk edecek.

Adana Demirspor ise haftayı puansız kapatarak puanını 1'de tuttu. Mavi şimşekler gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek.