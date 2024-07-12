Galatasaray Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi

12 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:02

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da oyuncularına gelebilecek teklifler üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Şampiyon kadroyu koruyup üstüne eklemeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar transferin gözde isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in bonservisinde çıtayı yükseğe çıkarttı

BARIŞ VE DAVİNSON İÇİN 60 MİLYON EURO

Sabah'ın aktardığı habere göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanzhez için toplam 60 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için en az 35 milyon euro talep ediyor.

Copa America'da Kolombiya formasıyla finale çıkan ve turnuvaya damga vuran Davinson Sanchez için belirlenen rakam ise 25 milyon euro oldu.

İNGİLİZ EKİPLERİ TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Haberin detayında iki futbolcuya teklif hazırlayan kulüplere de değinildi.

Barış Alper Yılmaz için Aston Villa, Davinson Sanchez için ise Everton teklif hazırladı. İki İngiliz ekibinin kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.