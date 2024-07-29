Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finalinin biletleri yarın satışa çıkıyor! Bilet fiyatları belli oldu

29 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:54

TFF Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa karşılaşmasının tarihini açıkladı

TFF Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa karşılaşmasının tarihini açıkladı

Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'nin planı belli oldu

Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'nin planı belli oldu

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri yarın 09.00'da satışa sunulacak.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri Passolig web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Turkcell Süper Kupa mücadelesinin bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi.

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar da Doğu ve Kuzey tribünlerinde yer alacak.