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Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finalinin biletleri yarın satışa çıkıyor! Bilet fiyatları belli oldu

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:54
Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finalinin biletleri yarın satışa çıkıyor! Bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak mücadelenin bilet fiyatları da belirlendi.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri yarın 09.00'da satışa sunulacak.

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finalinin biletleri yarın satışa çıkıyor! Bilet fiyatları belli oldu - 1. Resim


Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri Passolig web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finalinin biletleri yarın satışa çıkıyor! Bilet fiyatları belli oldu - 2. Resim

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Turkcell Süper Kupa mücadelesinin bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi.

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finalinin biletleri yarın satışa çıkıyor! Bilet fiyatları belli oldu - 3. Resim

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar da Doğu ve Kuzey tribünlerinde yer alacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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