Galatasaray, Elias Jelert transferi için KAP açıklaması yaptı!

25 Temmuz 2024 21:44 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 22:19

Galatasaray, Elias Jelert transferinin mali detaylarını KAP'a açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Jelert'in tranfseri için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 taksitle 9 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Elias Jelert'le 5 sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."