Galatasaray - Rizespor maçı 11'leri belli oldu!

14 Eylül 2024 19:39 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 19:40

Sarı kırmızlı takım evinde Karadeniz temsilcisi Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle GS - Rizespor maçında oynamayacak

Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle GS - Rizespor maçında oynamayacak

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor’u konuk edecek.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Yeni transfer olan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs Rizespor mücadelesinde forma giyecek.

Ayrıca Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle forma giymeyecek. Hakim Ziyech de sakatlık nedeniyle oynamayacak olan oyuncular arasında yer alıyor.