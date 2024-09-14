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Galatasaray - Rizespor maçı 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Eylül 2024 19:39 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 19:40
Galatasaray - Rizespor maçı 11&#039;leri belli oldu!

Sarı kırmızlı takım evinde Karadeniz temsilcisi Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor’u konuk edecek.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Yeni transfer olan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs Rizespor mücadelesinde forma giyecek.

Ayrıca  Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle forma giymeyecek. Hakim Ziyech de sakatlık nedeniyle oynamayacak olan oyuncular arasında yer alıyor.

Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler

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Kaynak: tgrthaber.com
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