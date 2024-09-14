Galatasaray - Rizespor maçı 11'leri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Eylül 2024 19:39 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 19:40
Sarı kırmızlı takım evinde Karadeniz temsilcisi Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor’u konuk edecek.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen
Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Anıl, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe
YENİ TRANSFERLER SAHADA
Yeni transfer olan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs Rizespor mücadelesinde forma giyecek.
Ayrıca Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle forma giymeyecek. Hakim Ziyech de sakatlık nedeniyle oynamayacak olan oyuncular arasında yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com