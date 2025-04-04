Galatasaray şikayet etmişti! Jose Mourinho hakkında karar verildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktörleri Jose Mourinho hakkında Galatasaray Kulübü'nün yaptığı ırkçılık temelli suç duyurusuyla ilgili bir açıklama yayınladı...

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık odaklı suç duyurusunda takipsizlik kararı çıktığını açıkladı.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK"

Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyurusu üzerine verdiği kararda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü, bu kararla birlikte yapılan suç duyurusunun takipsizlik kararıyla sonuçlandığını duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır" denildi.