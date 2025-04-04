Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Galatasaray şikayet etmişti! Jose Mourinho hakkında karar verildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktörleri Jose Mourinho hakkında Galatasaray Kulübü'nün yaptığı ırkçılık temelli suç duyurusuyla ilgili bir açıklama yayınladı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 20:03

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık odaklı suç duyurusunda takipsizlik kararı çıktığını açıkladı.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK"

Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyurusu üzerine verdiği kararda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü, bu kararla birlikte yapılan suç duyurusunun takipsizlik kararıyla sonuçlandığını duyurdu.

Galatasaray şikayet etmişti! Jose Mourinho hakkında karar verildi

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk'a saldıran Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi! İşte bekleyen cezalar...
Arda Turan için Shakhtar Donetsk açıklaması! "Eyüpspor'dan oraya giderse çok mutlu olurum"

Sıkça Sorulan Sorular

MOURİNHO KİMDİR?
José Mário dos Santos Mourinho Félix, Portekizli teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yi çalıştırmaktadır.
ETİKETLER
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.