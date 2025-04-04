Arda Turan için Shakhtar Donetsk açıklaması!

Arda Turan'ın adı Shakhtar Donetsk ile anılmaya devam ediyor. Eyüpspor ile başarılı bir performans gösteren Arda Turan için an itibarıyla Shakhtar Donetsk iddiaları güçlenirken, Eyüpsporlu futbolcu Taras Stepanenko'dan da süreçle ilgili önemli açıklamalar geldi.

Arda Turan için ikas Eyüpspor sonrasında Shakhtar Donetsk ihtimali güçleniyor. ikas Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Arda Turan, uzun zamandır Shakhtar Donetsk'in listesinde yer alıyor. Kritik süreç adım adım ilerletilirken, Eyüpsporlu Taras Stepanenko da konuya dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ARDA TURAN İÇİN EYÜPSPOR'DAN SONRA SHAKTAR DONETSK KONUSU

Arda Turan'ın ikas Eyüpspor ile gösterdiği başarılı performans Avrupa'daki pek çok farklı kulübün dikkatini çekerken, Shakhtar Donetsk ise genç çalıştırıcı için ciddi anlamda nabız yoklamaya başladı! Ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten ikas Eyüpspor'a transfer olan Taras Stepanenko, ülkesi Ukrayna'da sürpriz gelişmeye dair flaş açıklamalar yaptı.

"EYÜPSPOR'DAN SHAKTAR DONETSK'E GİTMELİ! ARDA TURAN İYİ BİR ADAM"

Arda Turan'ın Ukrayna ekibi için çok doğru bir tercih olacağını belirten Stepanenko, "Shaktar Donetsk iddiasını ben de duydum ama hocaya sormadım. Eğer Arda hoca isterse bana Shaktar ile ilgili bir şeyler sorabilir ve ben de ona yardımcı olmayı çok isterim. Açıkçası Shaktar Donetsk'e giderse çok mutlu olurum, o iyi bir adam. Ayrıca da zaten harika bir futbolcuydu ve Avrupa'nın en iyi takımlarında oynadı. Neden olmasın? Shakhtar daha önce Fonseca ve De Zerbi'yi de genç teknik direktörlerken göreve getirdi. Onlar da ilk adımlarını çok büyük takımlarda atmamışlardı. O zaman neden Türkiye'de mütevazı bir kulüple Avrupa kupaları için mücadele eden bir adamı denemesinler?" ifadelerini kullandı.