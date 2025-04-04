Trabzonspor'da Simon Banza ile yollar ayrılıyor: Fatih Tekke'nin yeni golcüsü İstanbul'dan!

Trabzonspor'da Simon Banza sonrası için Fatih Tekke'den Krzysztof Piatek hamlesi geldi. Trabzonspor yönetimi; Simon Banza'nın bonservis konusunu çözemezse, Fatih Tekke'nin de onayıyla Başakşehirli Krzysztof Piatek için temaslar başlayacak.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den olası Simon Banza ayrılığı için Krzysztof Piatek isteği geldi. Simon Banza transferinin bitirilememe ihtimalini düşünen Fatih Tekke, Trabzonspor yönetimine Krzysztof Piatek alternatifini sundu.

TRABZONSPOR HOCASI FATİH TEKKE'DEN SIMON BANZA'NIN YERİNE KRZYSZTOF PIATEK TRANSFERİ

Simon Banza'nın Braga'dan kiralık geldiği süreçteki başarılı performansı Trabzonspor camiasından tam not alırken, yüksek bonservis ihtimali de ayrıca düşünülmeye başlandı. Halihazırda 15 milyon Euro piyasa değeri olan Simon Banza, Türkiye'deki performansıyla birlikte Braga yönetimini de memnun etti ve olası transfer teklifleri için beklentiler yükseldi! Süreçten hareketle Trabzonspor'un gelecek sezon planlamasının aksamamasını isteyen Fatih Tekke, yeni hedef olarak Başakşehirli Krzysztof Piatek ismini belirledi ve Banza'dan olumsuz bir haber gelmesiyle birlikte Polonyalı forvet için 'kesinlikle alınmalı' raporu verdi.

FATİH TEKKE'NİN TRABZONSPOR'UNDA MALİ ANLAMDA UYGUN TRANSFER İÇİN KRZYSZTOF PIATEK HAMLESİ

Simon Banza için 20 milyon Eurodan kapıyı açacağı tahmin edilen Braga ile anlaşmanın zor olacağı süreçte, Piatek transferi için ise 7 milyon Euro civarında bir bonservis bedelinin yeterli olacağı düşünülüyor. Başakşehir ile bu sezon 41 maça çıkan ve 28 gol ile 5 asistlik özel bir katkı sağlayan Piatek'in, İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi de 2026 yazında sona eriyor. Halihazırda Piatek'in Trabzonspor'a gelmek istemesiyle Polonyalı yıldızını elden çıkarmak zorunda kalacak olan Başakşehir, bonservis sürecini de daha düşük beklentilerle ilerletmiş olacak.

SIMON BANZA'NIN PERFORMANSI

Trabzonspor ile 29 mücadelede yer alan ve 20 gol ile 4 asistlik katkı sağlayan Banza'nın, Braga ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.