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 | Burak Ayaydın

Denizlispor'da kaos: Açlık grevinden sonra başkanın istifası geldi!

Denizlispor'da kulüp başkanı Erhan Ergil istifa etti. Geçtiğimiz günlerde Denizlispor'un sorunlarına dikkat çekmek için açlık grevine başlayan Erhan Ergil, Yasin Özpek'in devreye girmesiyle greve son vermişti.

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Denizlispor'da kaos: Açlık grevinden sonra başkanın istifası geldi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 12:59

Denizlispor'da sular durulmuyor. Maddi sıkıntılardan dolayı kulübün sorunlarına dikkat çekmek isteyen Erhan Ergil, açlık grevine başlamış ve bir çözüm bulunana kadar süreci devam ettireceğini duyurmuştu. Ardından ise Yasin Özpek devreye girmiş ve Erhan Ergil'in greve son vermesini sağlamıştı.

https://x.com/Denizlispor/status/1907899143533613383

DENİZİSPOR'DA ERHAN ERGİL İSTİFA ETTİ

Yasin Özpek'in başkan olacağı düşünülen gelişmelerde, Erhan Ergil'den istifa geldi. Yaklaşık 450 milyon TL borcu olan Denizlispor'da, süreçle ilgili harekete geçen Yasin Özpek kritik açıklamalarda bulundu. Kulüpte kötü niyetli kişilerin olduğuna dikkat çeken Özpek, "Olayların nasıl olduğunu biz de tam anlamadık. Arka planda başka birileri var." dedi.

https://x.com/Denizlispor/status/1907009966394802210

DENİZLİSPOR'DA AÇLIK GREVİNİN ÜZERİNE LIONEL MESSI PAYLAŞIMI

Başkanının açlık grevine gittiği ve büyük borç sürecinin devam ettiği dönemde, kulüpten ilginç bir sosyal medya paylaşımı geldi. 1 Nisan'da Lionel Messi'yi transfer ettiklerini gösteren bir içerik yayınlayan Denizlispor sosyal medya hesapları, kulübün içinde bulunduğu duruma tezat şekilde şaka yapıp eğlenmeye devam etti.

Sıkça Sorulan Sorular

ERHAN ERGİL AÇLIK GREVİNİ NEREDE YAPTI?
İstifası kabul edilen eski başkan, Denizli şehir meydanında greve başlamıştı.
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ETİKETLER
#açlık grevi
#açlık grevi
#Erhan Ergil
#Denizlispor
#Yasin Özpek
#Spor
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