Ahlatcı Çorum FK’dan bayram hediyesi: Ücretsiz maç bileti

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK’dan bayram hediyesi geldi. Cumartesi günü kendi sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak olan Ahlatcı Çorum FK, bayram hediyesi olarak ücretsiz bilet dağıtacak.

Ahlatcı Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıkarken, Çorum ekibinden anlamlı da bir girişim geldi. Bayram sebebiyle farklı bir uygulamaya giden Ahlatcı Çorum FK; 0-18 yaş arası çocuklar, gençler ve annelere bayram hediyesi olarak doğu maraton tribününden ücretsiz bilet hediye edecek.

TEKNİK DİREKTÖR TUNCAY ŞANLI'DAN AÇIKLAMALAR

Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Tuncay hoca, "Üç maçın geneline baktığımızda istediğimiz puanı aldık. Ancak önemli olan oyuncu grubunun reaksiyonu, sahadaki mücadelesi, bunlar benim açımdan skordan daha değerlidir. İstediğimiz pozisyondayız. Lig sıralamasında puanlar birbirine çok yakın. Futbol bir oyun ve biz bu oyuna katkı sunmak istiyoruz. Beklentimiz bir an önce toparlanmaktı, özellikle psikolojik olarak oyuncu grubunu hazırlamak gerekiyordu. Onlar da bize cevap verdi. Oyuncular sahada işini yaptığı sürece biz de bazı dokunuşlar yaptık. Beklentimizin üstünde bir performans da gösterdiler. Üç müsabakaya baktığınızda Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Bu maçta oyuncu grubunun beklentimize cevap vermesi çok önemliydi." ifadelerini kullandı.