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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hull City şaşkınlığı: 'Welcome to Wrexham'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City projesine tezat bir Wrexham hikayesi İngiltere gündemini meşgul ediyor. Hull City'yi önemli bir proje için satın alan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, an itibarıyla Wrexham'ın açıkladığı mali tablolar ile tezat bir örnek oluşturmuş oldu.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hull City şaşkınlığı: 'Welcome to Wrexham'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 15:07

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de asbaşkanlık yaparken bir yandan da sahibi olduğu Hull City ile ilgileniyor ama işler pek de iyi gitmiyor. Önemli bir yatırım olması amacıyla Hull City'yi devralan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevleriyle birlikte İngiliz ekibi için vakit ayırmakta zorlanıyor. Hal böyle olunca Hull City için küme düşme ihtimali güçlenirken, Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin Wrexham'ı ise büyük bir tezata sebep oluyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hull City şaşkınlığı: 'Welcome to Wrexham'

ACUN ILICALI FENERBAHÇE VE HULL CITY İÇİN UĞRAŞIRKEN WREXHAM MALİ REKOR KIRDI

Acun Ilıcalı bir yandan Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ve diğer tarafta ise Hull City projesinin başarılı olması için uğraşırken, işler iyice sıkıntıya girdi ve Fenerbahçe şampiyonluktan uzaklaşırken Hull City de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı! Acun Ilıcalı'nın içinde kaldığı tezat; bu iki takımdan hareketle zaten çok büyükken, üzerine bugünlerde İngiltere gündemini meşgul eden bir 'Welcome to Wrexham' meselesi ortaya çıktı ve Acun Ilıcalı gibi yatırımcıları şaşkınlığa uğrattı. Şu anda League One’da mücadele etmekte olan Kuzey Galler kulübü, İngiliz Futbol Ligi'ne (EFL) geri döndükleri ilk yıldaki gelirlerinin 26,7 milyon Sterlini bulduğunu bildirdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hull City şaşkınlığı: 'Welcome to Wrexham'

RYAN REYNOLDS VE ROB MCELHENNEY WELCOME TO WREXHAM'I GURURLA SUNAR

Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, 4 yıl önce ilginç bir proje girişiminde bulundular ve yıllık geliri yaklaşık 1.2 milyon Sterlin olan amatör statüdeki Wrexham'ı devraldılar. Ardından ise kulübün cirosunu her yıl yükselten ikili, geçtiğimiz sezon League Two’dan yükselirlerken gelirlerini %155 gibi ciddi bir büyüme ile taçlandırdılar ve 26,7 milyon Sterlin ile League Two seviyesinde rekor kırdılar. Esasen ise League Two seviyesindeki gelir ortalaması kulüp başına 5.4 milyon Sterlindi!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hull City şaşkınlığı: 'Welcome to Wrexham'

ACUN ILICALI'NIN HULL CITY İÇİN PLANLADIĞI SÜREÇ WREXHAM'DA NASIL İLERLEDİ

Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, kulübü devraldıktan sonra adeta 'Amerikan Rüyası' diye tanımlanabilecek bir süreç başlattılar ve 'Welcome to Wrexham' isimli belgeselin ortaya çıkmasını sağladılar. Ayrıca yine bu dönemlerde büyük markalarla iş birlikleri yapmaya da başlayan ikili, Wrexham için stadyum isim hakkı gibi anlaşmalara da seviye atlattırdı ve yepyeni bir mali yapılanma ortaya çıkardı. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin aksine sürekli olarak yukarı doğru ivmelenen Wrexham, artık Championship ve Premier League için hayaller kurmaya başladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hull City şaşkınlığı: 'Welcome to Wrexham'

HAYALLER GERÇEK OLACAK MI?

Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'in devralmasından bu yana üç yıldır üst üste lig atlayan Wrexham, sezon bitimine bir ay kala Championship’e yükselme şansını da yakalamış durumda. Bu mucizevi takım eğer bu sezon da lig atlamayı başarırsa, yaklaşık 4 ay içinde Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ile aynı seviyede mücadele edecek! Tabii Hull City küme düşmezse.

https://www.imdb.com/title/tt14674086/

Sıkça Sorulan Sorular

HULL CITY CHAMPIONSHIP PUAN TABLOSUNDA NE DURUMDA?
39 maçta 41 puan toplayan Hull City, 24 takımlı ligde 21. sırada yer alıyor ve küme düşme tehlikesi yaşıyor.
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ETİKETLER
#acun ılıcalı
#hull city
#İngiltere Championship
#Wrexham
#Fenerbahçe Taraftarları
#Ryan Reynolds
#Rob McElhenney
#Spor
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