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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor TFF'ye savaş açtı! "Tuz artık kokmuştur"

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesinde flaş bir paylaşım geldi. Fenerbahçe maçı için yabancı hakem isteğini ifade eden Trabzonspor, Mehmet Türkmen üzerinden hakem listesini hedef aldı.

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Trabzonspor TFF'ye savaş açtı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 14:01

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe maçı öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Mehmet Türkmen'in bu maça atanmasını eleştiren Saral, 'operasyon' vurgusunda bulundu.

TRABZONSPOR'DA MEHMET TÜRKMEN ÜZERİNDEN TFF'NİN HAKEM TERCİHLERİNE ELEŞTİRİ

"Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir.

İsimler belli, tablo ibretliktir:

  • MEHMET TÜRKMEN: 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez)
  • CİHAN AYDIN: 4 maç
  • ZORBAY KÜÇÜK: 4 maç
  • ALİ ŞANSALAN: 3 maç
  • KADİR SAĞLAM: 2 maç
Trabzonspor TFF'ye savaş açtı! "Tuz artık kokmuştur"

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmî başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır.

Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından "en sevdiğim hakem" iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde 'meydan okuma' yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği 'uyduruk penaltı' hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir.

Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır! Haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmeyecektir."

https://x.com/Trabzonspor/status/1908100368786952684

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Sıkça Sorulan Sorular

HAKEM SÜRECİ NEDİR?
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki maça Slavko Vincic'i atamış ve ardından Trabzonspor'dan da kendi maçları için yabancı hakem isteği gelmişti.
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#Basın Açıklaması
#Sosyal Medya Paylaşımı
#Fenerbahçe - Trabzonspor
#Spor
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