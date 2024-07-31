Galatasaray, Süper Kupa maçına hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 22:14 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 22:27
Galatasaray, Süper Kupa maçında karşılaşacağı Beşiktaş için hazırlıklarına devam ediyor.
Galatasaray, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçının çalışmalarını sürdürüyor.
ANTRENMANDAN NOTLAR
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik idmanla günü tamamladı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com