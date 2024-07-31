Galatasaray, Süper Kupa maçına hazırlanıyor!

31 Temmuz 2024 22:14 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 22:27

Galatasaray, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçının çalışmalarını sürdürüyor.

ANTRENMANDAN NOTLAR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik idmanla günü tamamladı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.