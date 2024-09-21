Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı: Kur'an-ı Kerim detayı dikkat çekti

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı: Kur'an-ı Kerim detayı dikkat çekti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 17:22 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:27

Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu'na ulaştı. Bir taraftarın Kur'an-ı Kerim taşıması dikkat çekti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'in 6. haftasında Galatasaray​ saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe​ ile mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı taraftar da takımlarını Kadıköy’de destekleyecek.

Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı: Kur'an-ı Kerim detayı dikkat çekti - 1. Resim

GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY'E ULAŞTI

RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 28 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu​'na ulaştı.

Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribünlere girdi.

KUR'AN-I KERİM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-kırmızılı bir taraftarın Kur'an-ı Kerim taşıması göze çarpan bir detay oldu.

Bir taraftarın Kur'an-ı Kerim taşıdığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı: Kur'an-ı Kerim detayı dikkat çekti - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
galatasarayFenerbahçesüper ligkadıköyülker stadyumu

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cemil21 Eylül 2024 17:26

Fenerbahçe-Galatasaray maçı her zaman heyecan verici oluyor ama bu kadar dini sembollerin de maç ortamına dahil edilmesi garip geldi bana

Sonraki Haber Yükleniyor...