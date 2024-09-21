Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı: Kur'an-ı Kerim detayı dikkat çekti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 17:22 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:27
Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Galatasaray taraftarları, Ülker Stadyumu'na ulaştı. Bir taraftarın Kur'an-ı Kerim taşıması dikkat çekti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı taraftar da takımlarını Kadıköy’de destekleyecek.
GALATASARAY TARAFTARI KADIKÖY'E ULAŞTI
RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 28 otobüsle Kadıköy'e hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribünlere girdi.
KUR'AN-I KERİM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı bir taraftarın Kur'an-ı Kerim taşıması göze çarpan bir detay oldu.
Bir taraftarın Kur'an-ı Kerim taşıdığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçe-Galatasaray maçı her zaman heyecan verici oluyor ama bu kadar dini sembollerin de maç ortamına dahil edilmesi garip geldi bana