Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk taburcu edildi!
Apandisit ameliyatı olan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, taburcu edildi. Tecrübeli hoca hastane çıkışında, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk dün acil şekilde apandisit ameliyatı olmuştu. Ameliyatı iyi geçen başarılı teknik adam dün geceyi hastanede geçirmişti.
PAZARTESİ TAKIMININ BAŞINDA
Herhangi bir sıkıntısı olmayan Okan Buruk taburcu edildi. Buruk'un bugün ve yarın evde dinlenmesi ve pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde takımının başında olması bekleniyor.
'HER ŞEY YOLUNDA'
Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı. Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti.