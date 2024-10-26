26 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 16:27

Apandisit ameliyatı olan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, taburcu edildi. Tecrübeli hoca hastane çıkışında, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı.

TFF, Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayınladı!

TFF, Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayınladı!

Galatasaray​ teknik direktörü Okan Buruk​ dün acil şekilde apandisit ameliyatı olmuştu. Ameliyatı iyi geçen başarılı teknik adam dün geceyi hastanede geçirmişti.

PAZARTESİ TAKIMININ BAŞINDA

Herhangi bir sıkıntısı olmayan Okan Buruk taburcu edildi. Buruk'un bugün ve yarın evde dinlenmesi ve pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde takımının başında olması bekleniyor.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı. Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti.