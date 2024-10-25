TFF, Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayınladı!

25 Ekim 2024 18:45 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 18:55

TFF, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.