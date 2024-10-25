TFF, Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayınladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 18:45 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 18:55
TFF, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, apandisit ameliyatı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı yayımlandı.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Kaynak: tgrthaber.com