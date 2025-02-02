Galatasaray yönetiminden Zaniolo kararı! Yıllar sonra geri dönüyor

02 Şubat 2025 13:40 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 13:41

Galatasaray'ın Serie A ekibi Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sezonun ikinci yarısını yıllar önce sırtına geçirdiği formanın altında geçirecek.



Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda Roma'dan transfer ettikten sonrası 1 sezon sonra İngiliz kulübü Aston Villa'ya bu sezon başında da İtalyan kulübü Atalanta'ya kiraladığı Niicolo Zaniolo bir kez daha kulüp değiştiriyor. Bir başka İtalyan ekibi Fiorentina, Zaniolo'nun kiralık transferini tamamlamak üzere.

OPSİYONLU ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ VAR

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için Fiorentina'nın teklifini kabul etti. Haberde, Zaniolo'nun sezonun ikinci yarısında Fiorentina formasıyla yüzde 60'ında oynaması durumunda 15.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonun devreye gireceği ifade edildi.

YILLAR SONRA AYNI FORMA İLE

Sezon başında Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak imza atan Zaniolo, 23 maçta sahaya çıkarken takımına hücum anlamında 3 gol ve 3 asistlik katkı sundu.

Futbola Genoa altyapısında başlayan İtalyan futbolcu, sonrasında 2015-2016 sezonunda Fiorentina'nın altyapısında forma giymiş, daha sonra Entella, ardından da Inter'e transfer olmuştu. Transferin tamamlanması durumunda Zaniolo tam 10 yıl sonra Mor Menekşeler'e geri dönmüş olacak.