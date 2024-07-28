Galatasaray'a Morten Frendrup piyangosu!

28 Temmuz 2024 21:08 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 21:14

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım forvete Michy Batshuayi ve sağ beke Elias Jelert'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca Faslı hücum futbolcusu Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı.

"HEDEF MORTEN FRENDRUP"

Spor Italia'nın haberinde Galatasaray, İtalyan kulüp Genoa'nın Danimarkalı orta saha futbolcusu Morten Frendrup ile ilgilendiği iddia edildi.

GENOA KARNESİ

Genoa'da forma giyediği 89 maçta Frendrup, 4 gol, 6 asistlik performans kaydetti.