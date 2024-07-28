Galatasaray'a Morten Frendrup piyangosu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 21:08 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 21:14
Galatasaray aradığı orta saha futbolcusunu Genoa'da buldu. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar Danimarkalı futbolcu Morten Frendrup ile ilgileniyor.
Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takım forvete Michy Batshuayi ve sağ beke Elias Jelert'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca Faslı hücum futbolcusu Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı.
"HEDEF MORTEN FRENDRUP"
Spor Italia'nın haberinde Galatasaray, İtalyan kulüp Genoa'nın Danimarkalı orta saha futbolcusu Morten Frendrup ile ilgilendiği iddia edildi.
GENOA KARNESİ
Genoa'da forma giyediği 89 maçta Frendrup, 4 gol, 6 asistlik performans kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com